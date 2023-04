Energiesparen und Klimaschutz in Grevenbroich Stadtbetriebe setzen auf neues Energiemanagement

Natürlich werden auch jetzt Verbräuche dokumentiert und ausgewertet, werden Maßnahmen ergriffen. „Wir sind dabei auf einem guten Weg“, betont Stadtwerke-Vorständin Monika Stirken-Hohmann. Eine „Fein-Analyse“ sei bislang aber nicht möglich. Im Laufe der drei Jahre sollen, wie Klimaschutzmanager Derval Toukam erläutert, die Daten von zwei Dritteln der Gebäude ins System eingepflegt werden, sollen Verbräuche ausgewertet, ein monatliches Energiecontrolling vorgenommen werden. Auf dieser Datenbasis sollen etwa die Flächennutzung optimiert und ein Sanierungsfahrplan erarbeitet werden: Soll beispielsweise die Heizung erneuert werden, oder wird eine deutliche Verbrauchssenkung auch schon bei einer Sanierung von Dach und Fassade allein erzielt? Mit dem System werde außerdem überprüft, wie die ergriffenen Maßnahmen gewirkt haben, sagt Toukam. Für bereits unternommene Anstrengungen nennt Elektroingenieur Torsten Speck Beispiele aus den Schulen, die die größten „Energiefresser“ unter den Stadtimmobilien sind: „Viel tun wir etwa bei LED-Leuchten und Fotovoltaik.“ Am Montag startet die Montage von 423 LED-Leuchten in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule. Ebenfalls noch 2023 soll das Erasmus-Gymnasium auf LED umgestellt werden. Auf dem neuen Erweiterungsbau der Kapellener Grundschule ist eine Fotovoltaikanlage montiert, in diesem Jahr soll auch das Pascal-Gymnasium eine erhalten, „wenn das Material dafür lieferbar ist“, sagt Stirken-Hohmann.