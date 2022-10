Energiekosten in Grevenbroich : NEW lehnt „Sozialtarif“ für Strom und Gas ab

Das Zählwerk in einem Gaszähler dreht sich und zeigt den Verbrauch in einem Privathaushalt an. Foto: Büttner/dpa Foto: dpa/Jens Büttner

Grevenbroich SPD und Linke ließen per Antrag prüfen, ob es gesonderte Entlastungen für Grevenbroicher geben kann. Nun liegt die Antwort des Versorgers vor. Wie NEW die Entscheidung begründet.

Die rasant steigenden Preise insbesondere für Strom und Gas treiben manche Menschen schon vor dem Winter an den Rand des finanziellen Ruins. Besonders häufig sind Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen betroffen – auch in Grevenbroich. SPD und Linke in Grevenbroich waren deshalb der Auffassung, dass neben den Entlastungspaketen der Bundesregierung „weitere Bausteine zwingend geprüft werden müssen“. So hatten es Daniel Rinkert und Walter Rogel in einem gemeinsamen Antrag formuliert, mit dem sie die Verwaltung beauftragt haben, Gespräche mit der NEW zu führen. Mögliches Ziel: die Einführung von Sozialtarifen für Strom und Gas. Der Antrag war vom Stadtrat in den Sozialausschuss verwiesen worden; Bürgermeister Klaus Krützen bat den Mönchengladbacher Versorger um eine Stellungnahme, ob so etwas in Grevenbroich möglich ist.