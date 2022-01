„Marathon“ in Grevenbroich : Mietbar plant Impf-Wochenende mit Überraschungen

Eine Ärztin impft mit dem Vakzine von Biontech gegen das Coronavirus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Michael

Grevenbroich Am 29. und 30. Januar soll in der Event-Location geimpft und geboostert werden. Ein Ärzte-Team steht bereit. Und die Betreiber der Mietbar haben Sponsoren mit ins Boot geholt. Was Geimpften geboten werden soll.

Die Betreiber der Grevenbroicher Mietbar kündigen einen Impfmarathon an: Am Wochenende 29./30. Januar soll ein Grevenbroicher Ärzteteam in der Event-Location im Industriegebiet Ost 24 Stunden am Stück impfen. Erwachsene und Jugendliche können an beiden Tagen spontan vorbeikommen oder sich im Vorfeld anmelden. Jeder, der sich impfen lässt, soll ein „Dankeschön“ erhalten.

„Es ist nur ein kleiner Beitrag, aber da momentan wieder kaum Veranstaltungen stattfinden können, wollen wir mit diesem 24-Stunden-Impfen mithelfen und dazu beitragen, dass sich noch mehr Menschen impfen und boostern lassen“, sagt Mietbar-Geschäftsführer Marc Pesch, der gemeinsam mit Dustin Thissen seine Location für die Aktion mehrerer Grevenbroicher Ärzte zur Verfügung stellt. Mehr noch: Die beiden haben Sponsoren gewonnen, um allen „Impfwilligen“ einen Mehrwert zu bieten.

Wer am 29. Januar zwischen 8 und 11 Uhr kommt, kann eine Tüte frischer Brötchen aus der Bäckerei Spitz in Gustorf direkt mit nach Hause nehmen. Ab 11 Uhr gibt es nach einer Spritze mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna eine Bratwurst vom Grill, gestiftet von der Metzgerei Rütten in Neukirchen. Ab 18 Uhr gibt es zusätzlich Frucht-Cocktails, vor Ort gemixt von Dennis Kluge. Ebenfalls wird Marc Pesch ab 18 Uhr vor Ort für entspannte House-Music sorgen. „In einer Event-Location in Rheinland-Pfalz war ein solches 24-Stunden-Impfen ein Riesenerfolg“, berichtet Dustin Thissen.

Unter allen, die sich impfen lassen, sollen Preise verlost werden. Das Autohaus Gottfried Schultz stellt für alle Erwachsenen ein Wochenende mit einem T-Roc-Cabrio zur Verfügung. Und unter allen Jugendlichen wird ein Original-Trikot von Borussia Mönchengladbach mit allen Unterschriften verlost. Wer will, kann ab Samstag ab 8 Uhr in die Mietbar kommen. Geimpft wird solange, bis der letzte Impfwillige die Location verlassen hat, mindestens bis 24 Uhr. Sonntag geht es um 9 Uhr los. Wer vorab einen Termin machen möchte, kann sich per Mail an info@mietbar-grevenbroich.de anmelden. Parkplätze gibt es direkt vor der Mietbar an der Lilienthalstraße 16.

(NGZ)