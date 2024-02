Entlastung in Grevenbroich Senkung der Elternbeiträge soll zum neuen Kita-Jahr greifen

Von der Haushaltssicherung zu einem soliden städtischen Etat: Das zu erreichen, war harte Arbeit. Und viele Grevenbroicher mussten dafür erst einmal leiden. Zum Beispiel durch die Erhöhung der Grundsteuer B. Jetzt aber ist wieder mehr Geld in der Stadtkasse – immerhin so viel, dass leichte Entlastungen drin sind. Davon sollen nun Grevenbroicher Familien profitieren, und zwar durch eine Senkung der Elternbeiträge, die für die Kinderbetreuung in Kita, Tagespflege oder Offenem Ganztag fällig werden.