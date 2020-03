Elsener Tisch In Grevenbroich : Realschüler packen bei der Lebensmittelausgabe an

Elsen Schüler der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven haben den ehrenamtlichen Mitarbeitern unter die Arme gegriffen.

Möhren, Rettich, Pastinaken, Äpfel, Joghurt, Wurst und mehr erhielten die Besucher des Elsener Tischs am Mittwoch – und rote und weiße Rosen. Die verteilten einige Realschüler der Fair Trade-Arbeitsgemeinschaft der Diedrich-Uhlhorn-Realschule in Wevelinghoven. Die 14 bis 16 Jahre alten Schüler halfen bei der Lebensmittel-Ausgabe beim Elsener Tisch im Carl-Sonnenschein-Haus mit. Neben Blumen hatten sie auch Bananen, Süßigkeiten-Riegel und Schokoladen-Ostereier mitgebracht – natürlich alles fair gehandelt. Für Kinder gab es – allerdings ohne Fairtrade-Siegel – Stofftierchen, von Lehrern gespendet. Auch Second-Hand-Kleidung hatten die Jugendlichen mitgebracht.

Für den Fairtrade-Gedanken werben die Schüler bei Aktionen. „Zum Valentinstag konnten Schüler bei uns fair gehandelte Rosen für andere bestellen, die wir dann verteilt haben“, erzählt Cornelia Schäfer (16) aus Kapellen. Eine schöne Überraschung für die so Beschenkten. Vor einiger Zeit warb die Arbeitsgemeinschaft auf dem Wevelinghovener Marktplatz mit Plakat und Bananen für die gelbe Fairtrade-Frucht. „Einmal in der Woche verkaufen wir in der Schule Fairtrade-Produkte, etwa Cookies, Schokolade und Chips“, sagt Julia Westenholz (16) von der Arbeitsgemeinschaft. Am Ende seien meistens „alle Sachen verkauft“.