Kühle Maßnahmen gegen Hitze : Eis-Rezepte aus Grevenbroich

Grevenbroich Seit Tagen herrschen hochsommerliche Temperaturen, und Experten erwarten kein Ende der extremen Hitze. Da sind Mittel zur Abkühlung gefragt. Um nicht zu sehr ins Schwitzen zu geraten, hilft der Sprung ins Schwimmbecken oder das beschauliche Rumliegen im Schatten. Köstlichste Zwischendurchmaßnahme ist die Eiszeit auf der Zunge. Denn so schmeckt der Sommer! Ob fruchtig oder cremig, am Stiel, im Becher oder Hörnchen – wir verraten leckere Rezepte für selbstgemachtes Eis.

Jalousien an den Fenstern runter, Badehose sowie literweise Wasser einpacken, und dann nichts wie raus ins Schwimmbad. Auf dem Weg dorthin geht der liebste Einkehrschwung derzeit temperaturbedingt zu einem der Eisgeschäfte, in dessen Tempeln die köstlichsten Sorten, hausgemacht und appetitlich dekoriert, auf Naschkatzen warten.

Außergewöhnlich engmaschig ist in der Schlossstadt das Netz an Eisdielen geknüpft. Tür an Tür locken Eismacher wie beispielsweise „Café Orli bei Mimmo“ in unmittelbarer Erft-Nähe, über einen Platz unterm Bastschirm bei „Toto“ oder im Herzen der Innenstadt im „Café Breiden“, „Eis Zampolli“, „Eiscafé Roma“ oder per vollklimatisierter Auszeit in der Shoppingmall a la „Milano“ mit ihrem Angebot.