Eiserne Hochzeit in Noithausen : Das Ehepaar Pries machte Grevenbroich zur Mittelstadt

Noithausen Vor 65 Jahren haben Marianne und Erich Pries geheiratet. Mit der Geburt ihrer Tochter Monika verhalfen sie der Stadt Grevenbroich zu einem Meilenstein in der Bevölkerungszahl.

Marianne Pries wurde in Fürstenwalde an der Spree geboren. Mit der Mutter und einer Schwester floh sie in den Westen, kam 1953 nach Grevenbroich und fand an der Arndtstraße in Elsen eine Wohnung. Mit 15 nahm sie eine Stelle in einem Privathaushalt an, wechselte später zu einem Metzger an der Rheydter Straße.