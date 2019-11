Einzelhandel in Grevenbroich : Weitere Leerstände in der Innenstadt

Fahrrad Kraus plant einen Umbau seines Outlets – derzeit öffnet Mitarbeiterin Corinna Knöffel auf Wunsch. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Online-Handel, Baustellen und Billigpreisjäger kosten Kunden. An der Breite Straße gibt das nächste Traditionsgeschäft auf. Der Werbering will gegensteuern.

Von Dirk Neubauer

Der Knacks kam nach 14 Jahren. Händler Viktor Goebbels kann sich noch gut an den Kunden erinnern. Mehr als eine halbe Stunde bekam der Mann eine Rundum-Beratung zur neuen Outdoorjacke. Folienverbund, Wassersäule, Atmungsaktivität – alle Punkte waren eigentlich abgehakt. „Die Jacke sollte 379 Euro kosten“, sagt Goebbels. Doch anstatt nun beglückt zur Ladenkasse zu schreiten, zückte der Kunde sein Handy, fotografierte die Jacke und tippte in die Suchmaschine. Ergebnis: Ein anderer Händler in einer anderen Stadt bot dasselbe Kleidungsstück fünf Euro günstiger an. „Können Sie bei diesem Preis mitgehen“, lautete die Frage – wegen der schon bald der nächste Laden an der Breite Straße leer stehen wird.

Geändertes Kaufverhalten trifft traditionellen Einzelhandel: „Bereits das Weihnachtsgeschäft 2018 ist für uns quasi ausgefallen“, erinnert sich Goebbels. Dass sich Kunden im Laden beraten lassen, um danach online zu kaufen oder mit dem Handy als Druckmittel feilschen – das brachte das Fass für ihn zum Überlaufen. Goebbels stammt aus einer alteingesessenen Familie von Händlern und ist nach eigener Einschätzung nicht empfindlich. „Aber lieber ein Ende mit Schrecken als…sie wissen schon.“ Einer der ältesten Jack Wolfskin-Shops in Kleinstädten, der an der Breite Straße, schließt am 14. Dezember. Für immer.

Der Jack-Wolfskin-Store, Breite Straße, schließt am 14. Dezember. Foto: Dirk Neubauer

Es kommen immer weniger Käufer in die Innenstädte, Fachleute sprechen vom „Rückgang der Kundenfrequenz“. „Das trifft den Handel auch hier bei uns, in Grevenbroich“, analysiert Nicole Feuster, Inhaberin der Boutique Rebell am Markt und Vorstandsmitglied des Werberings Grevenbroich. Die Interessenvertretung der Einzelhändler – 119 gibt es in Grevenbroich Mitte – mit mehr als 23.000 Quadratmetern Verkaufsfläche hat sich für die kommenden Monate vorgenommen, durch Aktionen mehr Menschen ins Zentrum zu locken.

Zugleich erhoffen sich die Händler etwas mehr Verständnis von der Stadt. Nicole Feuster nennt den Versuch, Radfahrer in der Fußgängerzone fahren zu lassen, als schlechtes Beispiel. „Das hat viele Kunden verunsichert, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten.“ Der Versuch sei längst beendet – doch manche Radfahrer querten noch immer die Fußgängerzone. Ähnlich sei es mit der geplanten Großbaustelle Bahnstraße: „Auch dort wird der Werbering darauf achten, dass unsere Kunden nicht vergrault werden.“