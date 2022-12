Einzelhandel in Grevenbroich Das Weihnachtsgeschäft nimmt an Fahrt auf

Energie-Krise, Inflation, Krieg und Corona halten Grevenbroicher nicht davon ab, sich in der Vorweihnachtszeit selbst Schönes zu gönnen. Der Samstag vor dem zweiten Advent jedenfalls soll in der Fußgängerzone ein umsatzstarker gewesen sein – das berichtet Nicole Schmidt-Chateau von der Gemeinschaft „Grevenbroich handelt“. Ihr zufolge sind am vergangenen Wochenende viele Stammkunden in der City unterwegs gewesen, die nicht unbedingt nur auf der Suche nach Geschenkartikeln waren. „Viele Kunden haben für sich selbst gekauft“, sagt die Co-Vorsitzende der Händlergemeinschaft, die Ähnliches auch von Kollegen gehört hat. Demnach sei es ein „sehr guter Samstag“ gewesen, besser noch als der Samstag vor dem ersten Advent.