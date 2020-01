Einzelhandel in Grevenbroich : Räumungsverkauf bei Schuh Okay

Abschied mit Preisnachlass: Schuh Okay hat Räumungsverkauf. Foto: Dirk Neubauer

Grevenbroich Nicht mehr okay ist der Standort am Grevenbroicher Marktplatz für Schuh Okay. Nach fünf Jahren plakatiert einer der größten Schuhfilialisten im Zentrum der Stadt derzeit den totalen Räumungsverkauf: „Wir schließen“. Drei Mitarbeiter werden ihren Arbeitsplatz verlieren und Grevenbroich wird die nächste Ladenbrache gewinnen.

Im Jahr 2014 hatte sich der Filialist am Marktplatz niedergelassen. „Kurz zusammengefasst: Der Umsatz ist im Schnitt leider nicht befriedigend, und die Frequenz reicht leider an diesem Standort nicht aus“, begründet Mike Rathmer aus der Marketingabteilung des Familienunternehmens Kramer Schuhe aus dem westfälischen Ahaus ganz nüchtern die Gründe für den bevorstehenden Abschied aus Grevenbroich. 400 Quadratmeter Ladenfläche standen den Kunden bislang zur Verfügung. Neben Umsatz und Frequenz verweisen Handelsexperten auf die starke Konkurrenz durch den Schuhhandel im Internet und Mitbewerber „CCC“ in unmittelbarer Nähe an der Kölner Straße. Bei „CCC“ handelt es sich um eine finanzstarke, börsennotierte Unternehmensgruppe aus Polen. Kramer Schuhe betreibt laut Rathmer 52 Filialen in Nordrhein-Westfalen und jeweils eine in Niedersachsen und Hessen. Wer das Angebot in der Stadtmitte in den vergangenen Jahren lieb gewonnen habe, müsse entweder eine Autostunde Fahrt zur nächsten Filiale in Geldern in Kauf nehmen oder die Webseite besuchen; Ende Januar gehe der neue Online-Shop ans Netz.