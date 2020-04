Wirtschaft in Grevenbroich : Einzelhändler überwiegend zufrieden

Kein Cityfrühling, dennoch Frühling in der City. Die meisten Kunden hielten beim Bummeln am Samstag die Abstandsregeln ein. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Am ersten Samstag nach Wiederöffnung der Läden war die Zahl der Kunden in der Innenstadt in Grevenbroich zwar überschaubar. Über die Woche gesehen war der Zulauf aber zufriedenstellend aus Händlersicht.

Unter normalen Umständen wäre die Grevenbroicher Innenstadt am Wochenende sicher proppevoll und kaum ein freier Parkplatz zu finden gewesen. Doch normal ist aktuell eben nichts, und so fiel wegen der Corona-Krise auch der Grevenbroicher Cityfrühling aus.

Lena Dunt, Inhaberin des Modegeschäfts „Schön & Gut“ und gleichzeitig Vorsitzende des Grevenbroicher Werberings, spricht von einer richtig guten Woche. Und vor allem: „Die Kundinnen, die kamen, wollten auch kaufen und nicht nur bummeln“, sagt Dunt, die es dennoch sehr schmerzt, dass es in diesem Jahr keinen Cityfrühling gibt. Von einer Kundin selbst genähte Mund-Nasen-Masken verkauft sie auch und ist sicher: „Die Masken werden das Mode-Accessoire 2020.“ Was ihr negativ auffiel: „Einige vergessen schnell den Mindestabstand einzuhalten.“