Eintrag ins Goldene Buch Stadt Grevenbroich ehrt die Präsidentenrunde

Das Führungs-Trio wird aus Altersgründen in die zweite Reihe treten. „Wir sind alle Mitte 70 und wollen Jüngeren den Vortritt lassen, die mit frischen Ideen das Netzwerk weiterhin aufrecht erhalten“, sagt Ferdi Korte, der vor 22 Jahren zu den Gründern zählte. Am 23. Januar soll in der Barrensteiner Schützenhalle ein neuer Vorstand gewählt werden.