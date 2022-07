Einsturzgefährdetes Haus in Grevenbroich : Arbeiten an der „Düsseldorfer“ stockten erneut

Sascha Handeck ist Eigentümer des betroffenen Hauses. Foto: Kandzorra, Christian

Orken Am Mittwoch ging es wieder nicht voran an der Düsseldorfer Straße. Das hatte diesmal aber nichts mit Beton zu tun – sondern mit Abwasserrohren. Wie es jetzt weitergehen soll.

Am Mittwoch war es Kostenpflichtiger Inhalt keine Panne bei den Arbeiten mit Beton, die zu einem Bau-Stopp an der Düsseldorfer Straße geführt hat. Diesmal war es Sascha Handeck, Eigentümer des einsturzgefährdeten Hauses 64, der einen vorläufigen Stopp herbeiführte. Anlass gab ihm eine Mail der Stadt, in der sie darauf hinwies, dass er als Eigentümer auch für den Schutz der Hausanschlussleitungen verantwortlich ist. Diese könnten durch die Sicherung des Hauses mit Fließbeton „beeinträchtigt“ werden. Handecks Befürchtung: Die Abwasserleitungen könnten durch die Aktion verstopft werden, die Entwässerung des Hauses könnte pSchaden nehmen.

Der Orkener hatte deshalb die Arbeiter am Mittwochmorgen seines Grundstücks verwiesen und einen Kanaltechniker bestellt. Dieser rückte am Nachmittag an – und gab Entwarnung: Bei einer Kanal-Befahrung über ein WC konnte er feststellen, dass die Abwasserleitungen „bis auf leichten Muffenversatz“ intakt sind. Damit gilt ein Volllaufen mit Beton als unwahrscheinlich. Die Arbeiten können also fortgesetzt werden. Handeck hätte anderenfalls versucht, eine einstweilige Verfügung gegen die Arbeiten zu erwirken – um Zeit für eine Reparatur der Anschlüsse zu gewinnen.

