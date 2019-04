Einsatz in Grevenbroich : Polizei nimmt Navi-Diebe fest

Einsatz in Grevenbroich

Grevenbroich Der Hinweis eines aufmerksamen Grevenbroichers führte jetzt zur Festnahme zweier tatverdächtiger Autoknacker. Einige sichergestellte Gegenstände konnten von den Ermittlern noch nicht ihren Eigentümern zugeordnet werden.

Der Zeuge hatte am frühen Mittwochmorgen zwei Männer beobachtet, die an einer Signallampe eines Baugerüstes an der Richard-Wagner-Straße hantierten. Als er sie ansprach, kam es einer handfesten Rangelei. Anschließend flüchtete das Duo. Der Zeuge informierte die Polizei, die wenig später die beiden 19 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen stellen konnte.