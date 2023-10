Einsatz in Grevenbroich Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Kapellen

Kapellen · Am Freitagabend ist in einem Wohnhaus an der Oderstraße in Kapellen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr war anderthalb Stunden beschäftigt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

29.10.2023, 13:08 Uhr

Im Einsatz waren rund 35 Kräfte mehrerer Einheiten der Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Ein Zimmerbrand an der Oderstraße in Kapellen hat am Freitagnachmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Retter mitteilten, entdeckten aufmerksame Nachbarn an der Oderstraße gegen 16.20 Uhr, dass dort dunkler Rauch aus dem Fenster eines Reihenhauses steigt. Die Rauchentwicklung soll stark gewesen sein – die Anwohner riefen die Feuerwehr zur Hilfe. Wenige Minuten später trafen die Retter der ehrenamtlichen Löscheinheit Kapellen an der Oderstraße ein. Da hatte die Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss des Gebäudes bereits weiter zugenommen. Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen in dem Wohnhaus befinden. Deshalb starteten die Einsatzkräfte sofort einen Löschangriff zur Personensuche und zur Brandbekämpfung. Dann die gute Nachricht: Noch während der erste Löschtrupp im Haus unterwegs war, fanden sich alle Hausbewohner auf der Straße ein. Sie konnten bestätigen, dass sich niemand mehr im Gebäude befindet. Der Angriffstrupp der Feuerwehr konnte sich im Inneren nun komplett auf die Löscharbeiten konzentrieren. Die Brandstelle im Wohnraum wurde rasch lokalisiert: Ein Möbelstück und Teile einer Wand sollen Feuer gefangen haben. Der Brand war schnell gelöscht. Die Feuerwehrleute drückten im Anschluss mit Hilfe eines Überdrucklüfters den restlichen Qualm aus dem Gebäude. Der starke Rauch und die extremen Temperaturen im Inneren des Wohnhauses hatten allerdings schwere Schäden verursacht. Das Haus wurde für unbewohnbar erklärt, die Bewohner sollen bei Angehörigen untergekommen sein. Die Feuerwehr kontrollierte das Objekt auf verbliebene Brandstellen und sicherte den Bewohnern für ein Familienmitglied dringend benötigte Medikamente aus dem Kühlschrank. Nach rund anderthalb Stunden konnte die Feuerwehr abrücken. Im Einsatz waren mehr als 35 Kräfte mehrerer Einheiten, dazu der Rettungsdienst und die Polizei. Letztere ermittelt nun zur genauen Brandursache.

(cka)