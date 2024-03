Sonntäglicher Einsatz in Grevenbroich Feuerwehr löscht Wohnungsbrand an der Industriestraße in Kapellen

(cka) Am frühen Sonntagnachmittag ist in einer Wohnung an der Industriestraße in Kapellen ein Feuer ausgebrochen. Die Folge war ein größerer Feuerwehr-Einsatz in dem betroffenen Mehrfamilienhaus, das in der Nähe der Bahnlinie liegt: Gleich mehrere Einheiten rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen. Verletzt wurde niemand. „Wir haben in der Wohnung keine Menschen angetroffen“, sagt Feuerwehr-Sprecher Thomas Kuhn.