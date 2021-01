Einsatz bei Grevenbroich-Barrenstein : Feuerwehr löscht brennenden Transporter auf der Landstraße

Die Feuerwehr rückte in der Nacht aus, um den brennenden Transporter zu löschen. Foto: Staniek, Dieter

Barrenstein Der Brand eines Kleintransporters auf der Landstraße 69 zwischen Barrenstein und Widdeshoven hat in der Nacht zu Samstag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Der Fahrer des Wagens bemerkte den Brand im Motorraum seines Fahrzeugs während der Fahrt und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er wurde nicht verletzt. Zu dem Vorfall kam es gegen 3 Uhr am Samstagmorgen. „Als wir eintrafen, stand der Motorraum bereits in Vollbrand“, sagte Werner Bauer, Chef der Feuerwehr Rommerskirchen. Die Kräfte aus der Nachbargemeinde waren alarmiert worden und löschten schließlich auf Grevenbroicher Stadtgebiet, weil der Fahrer nicht ortskundig war und die Leitstelle aufgrund seiner Angaben zunächst davon ausging, dass sich die Einsatzstelle bei Widdeshoven befindet.