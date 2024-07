Einsatz in Grevenbroich Feuerwehr löscht Küchenbrand in Neuenhausen

Am Sonntag um kurz vor 18 Uhr ist in der Küche einer Wohnung an der Saarstraße in Neuenhausen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, rückten mehrere Einheiten aus, um den Brand in dem Mehrfamilienhaus zu bekämpfen. Die ersten Retter vor Ort stellten fest, dass sich das Feuer auf einen Herd und die darüber angebrachte Dunstabzugshaube beschränkte. Menschen waren nicht mehr in der Wohnung.