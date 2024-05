Einsatz in Grevenbroich Feuerwehr löscht Brand in Einkaufszentrum

Am Pfingstmontag wurde die Feuerwehr Grevenbroich zum Einkaufszentrum am Wevelinghovener Marktplatz gerufen. Gegen 11.15 Uhr rückten mehrere Einheiten dort an – Passanten hatten über dem Gebäude eine Rauchentwicklung bemerkt. Die ersten Kräfte stellten nach eingehender Erkundung einen Brand in der Elektrounterverteilung des gesamten Gebäudes fest.