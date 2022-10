Einsatz in Grevenbroich​: Drei Verletzte bei Unfall mit Bus​

Einsatz in Grevenbroich

Grevenbroich Am Montagabend ist es am Rande des Industriegebiets Ost zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Zahlreiche Retter wurden daraufhin alarmiert.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Auto sind am Montagabend insgesamt drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr Grevenbroich mitteilte, kollidierten die beiden Fahrzeuge gegen 20.15Uhr an der Ampelkreuzung Lindenstraße/Aluminiumstraße am Rande des Industriegebiets Ost. Weil ein Bus beteiligt und zunächst nicht bekannt war, wie viele Fahrgäste bei dem Unfall womöglich verletzt wurden, entsandte die Kreisleitstelle Neuss gleich mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Unfallstelle. Zunächst musste man von mehreren Verletzten ausgehen.