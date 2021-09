Einbruch in Grevenbroicher Parfümerie : Hubschrauber fahndet in der Nacht nach Duft-Dieben

Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber. (Symbolfoto) Foto: Gerhard Berger

Grevenbroich In der Nacht zu Mittwoch haben Einbrecher in einer Parfümerie in der Fußgängerzone Düfte erbeutet. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Die Parfümerie-Betreiberin hat ihr Geschäft nach der Einbruch-Nacht wieder geöffnet.

In der Nacht zu Mittwoch gegen 2.20 Uhr haben sich Einbrecher Zutritt zu einer Parfümerie an der Kölner Straße verschafft. Sie hatten es auf Düfte abgesehen, die in dem Geschäft verkauft werden. Bei dem Einbruch lösten sie allerdings die Alarmanlage aus – schnell wurden Zeugen auf die Täter aufmerksam und schalteten die Polizei ein. Währenddessen machten sich die Einbrecher mit ihrer Beute davon und flüchteten nach Polizeiangaben über den Markt in Richtung Stadtpark.

Durch den Notruf wurde ein größerer Polizeieinsatz in der Innenstadt ausgelöst, der in der Nacht für Aufsehen bei den Grevenbroichern sorgte. Nicht nur, weil mehrere Streifenwagen anrückten: Ab 2.49 Uhr kreiste auch ein Hubschrauber über der Stadt, um die Kräfte am Boden bei der Fahndung nach den Dieben zu unterstützen.

Bei den Flüchtigen soll es sich um zwei etwa 1,80 Meter große Personen handeln, die zur Tatzeit schwarz gekleidet und vermummt waren. Sie trugen zudem zwei große Taschen bei sich, in denen sie ihre Beute verstauten. Trotz der vielen Polizeikräfte in der Stadt und trotz Hubschrauber, der fast eine Stunde über dem Stadtgebiet kreiste, konnten die Täter nicht dingfest gemacht werden. Ihre Spur soll sich laut Polizei im Stadtpark beziehungsweise im Bereich der Töpferstraße verloren haben. Sie entkamen mit Parfums etwa der Marken Chanel und Boss.

Die Täter sollen die Tür zu der Parfümerie eingeschlagen haben. „Die Alarmanlage hat funktioniert“, sagt Judith Gauls, die das Geschäft betreibt. Sie selbst hatte den Alarm in der Nacht gehört und war rasch zur Stelle. Den Tätern ist nicht viel Zeit geblieben. „Das Geschäft ist weitestgehend verschont geblieben, es ist auch nichts verwüstet worden“, berichtet Gauls, die schnell eine Ersatztür organisieren und den normalen Betrieb am Morgen wieder aufnehmen konnte – wenn auch Ware fehlte.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02131 3000 zu melden. Melden sollen sich auch diejenigen, denen Parfums zu auffällig günstigen Konditionen angeboten werden.

(cka)