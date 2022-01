Einsatz in Grevenbroich : Erasmus-Gymnasium wegen Feueralarm geräumt

Einsatz in Grevenbroich

Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Freitagmittag zum Erasmus-Gymnasium an der Röntgenstraße aus. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Grevenbroich In der Schule wurde ein Knopfmelder gedrückt – obwohl es nicht brannte. Parallel wurde die Feuerwehr nach Barrenstein gerufen. Auch dort mussten die Kräfte aktiv werden.

Zwei knapp zeitversetzte Alarme haben am Freitagmittag die Grevenbroicher Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zunächst hatten Anrufer gegen 12.15 Uhr per Notruf die Kreisleitstelle informiert, dass im Gebäude des Erasmus-Gymnasiums an der Röntgenstraße ein Brandalarm ausgelöst worden sei. Wegen des hohen Schadenspotenzials entsandte die Leitstelle die Kräfte der hauptamtlichen Wache und drei ehrenamtliche Löscheinheiten sowie mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes zur Schule im Stadtzentrum.