Einsatz in Grevenbroich : Feueralarm und Ölspur in Neuenhausen

Neuenhausen Am Samstagnachmittag ist die Feuerwehr nach Neuenhausen ausgerückt. Bei einem Feueralarm „Am Kleekamp“ mussten die Retter nicht aktiv werden, dafür aber wenig später auf der Hauptstraße.

Ein piepsender Rauchmelder in einer Wohnung hat am Samstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr in Neuenhausen ausgelöst. Die Retter rückten gegen 15.15 Uhr zur Straße „Am Kleekamp“ aus. Gleichzeitig wurden auch Kräfte des Rettungsdienstes nach Neuenhausen beordert. Sie trafen noch vor der Feuerwehr an der Einsatzstelle ein und konnten in der betroffenen Wohnung einen Bewohner antreffen. Die Ursache für den ausgelösten Heimrauchmelder war rasch gefunden: Laut Einsatzbericht der Feuerwehr war in der Küche Essen angebrannt.