Einkaufsaktion von Kirche und Caritas in Grevenbroich : Mehr als 100 Bürger wollen helfen

Anders als auf dem Themenbild begegnen sich Einkaufshelfer und Bedürftige in Grevenbroich nur am Telefon. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Grevenbroich Die Resonanz auf die Aktion von katholischer Kirche und der Caritas ist groß. Viele Grevenbroicher bieten an, Einkäufe für ältere oder kranke Menschen zu erledigen.

„Diese Zahl wird sich in den nächsten Tagen erhöhen“, ist sich der Initiator sicher. Denn noch hätten viele Seniorinnen und Senioren volle Kühl- und Vorratsschränke. Sobald jedoch die Lebensmittel daheim weniger werden, sollten Menschen, die über 60 Jahre alt sind, und chronisch Kranke lieber diese Telefonnummer anrufen und um Unterstützung bitten: 0170 8450 782. Sie müssen sich nicht durch einen Gang zum Supermarkt selbst in Gefahr bringen – auch wenn das schöne Wetter dazu verlockt, mal ein paar Schritte an der frischen Luft zu machen und ganz einfach der eingespielten Routine nachzugehen. „Bei allem Verständnis: Gerade für Risikogruppen sind soziale Kontakte in diesem Tagen zu vermeiden“, sagt Jansen.