Nach Massen-Coronatest in Grevenbroich : Leiche im „Wabenhaus“ entdeckt

Nach Massen-Coronatest in Grevenbroich

Der Hochhaus-Komplex in Grevenbroich. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Einen Tag nach dem Massen-Coronatest war aufgefallen, dass eine Person ihre Wohnungstür nicht öffnet, obwohl sie zu Hause sein müsste. Die Todesursache ist noch unklar.

In dem vorläufig unter Quarantäne stehenden Hochhaus-Komplex am Hammerwerk kam es am Montag Nachmittag zu einem Polizei-Einsatz. Hinter einer der 117 Wohnungstüren ist eine tote Person gefunden worden. Zuvor hatte die Polizei einen Anruf erhalten.