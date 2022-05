Festnahme Wevelinghoven : Einbrecher steigt nachts in Baumarkt ein – Festnahme

Streifenbeamte konnten den mutmaßlichen Täter auf der Straße „Am Rittergut“ stoppen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Wevelinghoven Am späten Dienstagabend ist ein mutmaßlicher Einbrecher in einen Baumarkt in Wevelinghoven eingestiegen und hat sich in der Abteilung für Elektro-Werkzeuge bedient. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter des Marktes den Mann, der daraufhin die Flucht ergriff und mit einem Transporter davon fuhr.

Die Polizei leitete eine Fahndung ein – mit Erfolg: Streifenbeamte konnten den mutmaßlichen Täter auf der Straße „Am Rittergut“ stoppen. Die Straße liegt nicht weit vom Tatort entfernt. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden sie nagelneues Werkzeug.