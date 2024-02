Drei Kilometer geht’s nur in eine Richtung Längste Einbahnstraße Grevenbroichs zwingt Anwohner auf kilometerlange Umwege

Am Stadtrand von Grevenbroich ist diese Woche die wohl längste Einbahnstraße weit und breit eingerichtet worden: Auf 3,1 Kilometern Länge herrscht auf der L 375 zwischen Kölner Landstraße und Energiestraße nur noch in eine Richtung freie Fahrt – und zwar in Richtung des Kraftwerks Neurath. Dazu hat der Landesbetrieb Straßen NRW die rechte Fahrbahn auf der gesamten Länge mit mehreren Hundert Baken absperren lassen. Grund ist die Sanierung des neben der Straße verlaufenden Radwegs.