Grevenbroich: Ein Jahr Landtag: Troles zieht Bilanz

Grevenbroich Die Abgeordnete verweist vor allem auf Erfolg bei zwei Straßenbauprojekten.

Seit einem Jahr sitzt Heike Troles für die CDU im Landtag und vertritt dort die Interessen von Grevenbroich, Dormagen und Rommerskirchen. Sie zieht eine positive Bilanz der ersten zwölf Monate im Abgeordnetenhaus in Düsseldorf: "Wer mich unterschätzt hat, der wundert sich heute vermutlich über das, was ich bisher im Wahlkreis bewegen konnte."

Als besondere Beispiele nennt Troles die Straßenbauprojekte B 477n (Rommerskirchen) und L 361n (Grevenbroich). "Ich habe alle Synergien zusammengeführt, den Verkehrsminister und die Verantwortlichen bei Straßen NRW überzeugen können, dass die B 477n nicht nur dringend gebraucht wird, sondern auch, dass eine Aufnahme der Planungsarbeiten kurzfristig erfolgversprechend ist. Und siehe da: Die B477n wird in den Arbeitsplan 2019 des Verkehrsministeriums aufgenommen." In Sachen L 361n habe sie konkrete Hilfe organisiert. "Weil dem Land an dieser Stelle Planungskapazitäten fehlen, übernimmt der Rhein-Kreis Neuss die Planungsaufgaben und sorgt dafür, dass sich endlich etwas bewegt", sagt Troles.