Ehrenamt ausgezeichnet : Straaten-Preis geht zwei Mal nach Grevenbroich

Grevenbroich Das Ehrenamt stärken – das will der Hermann-Straaten-Preis. Er wird zum sechsten Mal verliehen. Namensgeber ist Hermann Straaten (1917-2006), Mitbegründer des Neusser Katholikenausschusses.

Für den katholischen Hermann-Straaten-Preis gibt es in diesem Jahr vier Preisträger; zwei davon kommen aus Grevenbroich. Der Katholikenrat würdigt so ehrenamtliches Engagement. Aus 14 Bewerbungen wählte die Jury mit Schirmherr Landrat Jürgen Petrauschke, Martin Straaten, Susanne Niemöhlmann, Joachim Braun, Thomas Kaumanns und Jutta Köchner die Preisträger aus. Dabei wurden zwei erste und zwei dritte Plätze vergeben.

Ausgezeichnet wurde die Martinsaktion „Haben ist ganz nett – aber teilen ist voll cool“ aus Grevenbroich. Unter diesem Motto sorgt die Pfarreiengemeinschaft Grevenbroich-Vollrather Höhe dafür, dass das Martinsfest nicht zur Folklore verkommt, sondern Ausdruck aktiver Nächstenliebe ist. Seit 2014 werden rund um die Martinszüge gemeinsam mit Grundschulen und Kitas haltbare Lebensmittel gesammelt. Diese Produkte werden sie auf verschiedenen Wegen an bedürftige Menschen verteilt. Dazu gehören beispielsweise geflüchtete Menschen in Grevenbroich oder die Teilnehmer des „Elsener Tischs“. So bekommen schon die Jüngsten vermittelt, wie wichtig das Teilen ist.