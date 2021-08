Goldene Hochzeit in Grevenbroich : Aus einer Begegnung beim 18. Geburtstag wurden 50 Ehejahre

Frimmersdorf 1971 haben sie sich das Ja-Wort gegeben und sind seitdem glücklich verheiratet: Marlies und Hubert Oberrem. Sie blicken zurück auf die vergangenen 50 Jahre und berichten, wie sie sich kennengelernt haben.

Marlies Oberrem (geborene Obermanns) ist eine echte Frimmersdorferin. Sie wuchs an der Unterbruchstraße auf, besuchte die Volksschule und wurde mit 14 nach Groß-Königsdorf ins Kloster geschickt – um Kochen zu lernen. „Davon habe ich später profitiert“, erwähnt ihr Ehemann Hubert lachend. Im Anschluss absolvierte seine Frau Marlies in der Barbara-Apotheke in Frimmersdorf eine Lehre zur Apothekenhelferin. Danach arbeitete sie in Neuss, später in der Marien-Apotheke an der Bahnstraße in Grevenbroich.