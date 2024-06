Wildtierauffangstation bei der „Notpfote Animal Rescue“ Mühlrather pflegen ehrenamtlich Wildvögel

Aktuell werden etwa 15 Vögel in der ehrenamtlichen Wildvogelauffangstation der Heinicks in Mühlrath gepflegt – darunter bekannte Arten wie Spatzen, Amseln, Meisen, Hausrotschwänze und Zilpzalpe. Hilferufe kommen dabei nicht nur aus Grevenbroich, sondern auch aus der weiteren Umgebung. „Oft sind die Vögel aus dem Nest gefallen und haben sich dabei etwas gebrochen, wurden angeschossen oder von anderen Tieren verletzt“, berichtet Holger Heinick. Die häufigste Ursache ist allerdings das Anflugtrauma. Fliegen Wildvögel gegen ein Gebäude oder Fahrzeug, verfallen sie in eine „halbe Bewusstlosigkeit beziehungsweise in eine Stock-Starre“, die sich in Form eines „krummen Stehenbleibens ausdrückt“, erklärt Heinick.