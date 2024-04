Ehejubiläum in Grevenbroich-Kapellen Beim Kuchen ausliefern die Liebe fürs Leben getroffen

Rosemarie Ohmann hatte nach der Volksschule in einer Rheydter Spinnerei gearbeitet. Sie bildete sich fort, wechselte später ins Lohnbüro. Nach der Hochzeit, die am selben Tag auf dem Standesamt in Kapellen und in der evangelischen Kirche in Wevelinghoven gefeiert wurde, zog das Paar in Ohmanns Elternhaus. Ehemann Werner wechselte 1962 zu RWE, wo er bis zur Rente im Leitstand arbeitete. Seine Frau Rosemarie tat in Wevelinghoven bei Fritz Lange in der Lohnbuchhaltung ihren Dienst, bis das Unternehmen 1983 schloss. Später half sie ihrem Schwager, der sich selbstständig gemacht hatte, im Büro. In ein größeres Haus an der Friedrichstraße war das Paar bereits 1972 gezogen.