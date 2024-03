Apotheker in Grevenbroich berichten Mit diesen Problemen ist das E-Rezept gestartet

Grevenbroich · Anfang des Jahres wurde bundesweit verpflichtend das E-Rezept eingeführt. In der Theorie hören sich die Vorzüge vielversprechend an, doch die ersten Wochen haben auch in Grevenbroich einige Schwachstellen zutage gefördert. Was die Apotheker sagen.

18.03.2024 , 04:50 Uhr

Der Wevelinghovener Apotheker Sebastian Leuffen steckt eine Krankenkassenkarte ins Lesegerät. Rezepte werden nun digital übermittelt. Allerdings hakt es noch an einigen Stellen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von David Beineke