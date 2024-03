Elektromobilität in Grevenbroich NEW will 250 neue Ladepunkte in fünf Jahren schaffen

Wer sein Elektroauto unterwegs in Grevenbroich aufladen möchte, wird demnächst deutlich mehr öffentliche „Stromtankstellen“ ansteuern können. Der Mönchengladbacher Versorger NEW plant im Rahmen eines „Fünf-Jahres-Plans“, insgesamt 250 zusätzliche Ladepunkte im Stadtgebiet zu schaffen. So könnte die Zahl der Ladepunkte (gemeint sind damit Stellplätze für E-Autos, auf denen sie aufgeladen werden können) an der Marke von 300 kratzen.