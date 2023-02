Deutschland sucht den Superstar Grevenbroicherin erweicht das Herz des Pop-Titans

Die 19-jährige Biologiestudentin aus Grevenbroich-Elsen hängt die Messlatte in Sachen Vorbilder mit Aretha Franklin und Whitney Houston erst einmal ganz schön hoch, könnte man meinen. Vor allem, weil man das TV-Format „Deutschland sucht den Superstar“ mittlerweile seit 20 Jahren kennt und weiß, wie grausam so ein Casting verlaufen kann und welch tiefe Schneisen Pop-Titan Dieter Bohlen schon dem ein oder anderen jungen Menschen in die Seele gefräst hat, wenn man im Vorfeld den Mund zu voll genommen hat. So aber wirkt Lea Bill überhaupt nicht. Ihr natürliches Lächeln schindet Eindruck. Und das paart die Elsenerin mit einer gehörigen Portion Bodenständigkeit und Selbstbewusstsein. „Ich will Deutschlands neuer Superstar werden, ich will das Ding einfach gewinnen“, sagt sie daher frei Schnauze in die Kamera. Mutig ist sie. Das muss man ihr lassen.