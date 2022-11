Deutsches Rotes Kreuz : Verstärkung für die Flüchtlingshilfe in Grevenbroich

Grevenbroich „Aktion Mensch“ fördert eine Berater-Stelle, der Hilfsbedarf ist nach wie vor groß. Jeden Tag steuern Mitglieder des DRK-Teams Unterkünfte im Stadtgebiet an.

Auch wenn es keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch das Deutsche Rote Kreuz in Grevenbroicher Flüchtlingsunterkünften mehr gibt: Die Retter wollen sich weiterhin für Flüchtlinge engagieren, die im Stadtgebiet untergekommen sind. Ermöglicht wird das unter anderem durch Förderprogramme – eins vom Deutschen Roten Kreuz selbst und eins von „Aktion Mensch“. Durch letzteres Programm wird für die Dauer eines Jahres eine Stelle für die Flüchtlingsbetreuung in Grevenbroich gefördert. Es ist die von Sophie Schröder, die nun ihren Dienst in dieser Funktion angetreten hat. Ein Schwerpunkt liegt in der Betreuung ukrainischer Flüchtlinge.

Jeden Tag steuert Schröder mit ihrem Team Unterkünfte im Stadtgebiet an, um zu helfen – etwa die in am Kraftwerk Neurath, am Langer Weg in Gindorf und das Best-Western-Hotel am Montanushof, in dem seit kurzem Ukrainer untergebracht sind. Aktuell steht beispielsweise die Verteilung von Winterkleidung auf dem Plan. Dem DRK kommt auch nach Auslaufen des zu Zeiten der BBZ-Hallen-Belegung geschlossenen Vertrags mit der Stadt eine wichtige Rolle zu: Denn für viele Geflüchtete ist das Rote Kreuz nach wie vor wichtiger Ansprechpartner, ein „Vermittler“ – wenn die Helfer auch niemanden etwa bei Behördengängen begleiten können. „Aber wir können zum Beispiel mit Dolmetschern helfen“, sagt Sophie Schröder. In ihrem Team gibt es zwei Frauen, die Russisch sprechen und sich gut mit Ukrainern verständigen können.