DRK-Ortsverein Grevenbroich Neuer Rettungswagen, aber marodes Haus

Ein bisschen Patina hat er schon, aber das ist nicht der Rede wert. Notfallsanitäter Andreas Müller sieht gern über die paar Kratzer in der Folie des Koffer-Aufbaus hinweg. Der Rettungswagen ist schließlich nicht neu, sondern ein „neuer Gebrauchter“ – aber allemal moderner als sein Vorgänger aus dem Jahr 2010, der zuletzt an die 300.000 Kilometer auf dem Buckel hatte. Das alte Einsatzfahrzeug haben die Mitglieder des Ortsvereins Grevenbroich des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rente geschickt und gegen das jüngere Fahrzeug getauscht. „Wir haben den Rettungswagen zu einem angemessen Preis vom Rhein-Kreis übernommen“, sagt Müller, der Vorstandsmitglied im Ortsverein ist und sich ehrenamtlich um das Fahrzeug kümmert.