Erste Autokino-Konzerte In-Grevenboich : „Drive In“-Konzerte mit Brings und Höhner

Die Höhner marschieren – auch auf die Bühne zu ihrem Drive-In-Konzert. Der Kartenverkauf für Grevenbroich startet am Dienstagabend. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Grevenbroich Nichts los in der Stadt wegen Corona? Von wegen: Die Kölner Bands Brings und Hoehner sorgen am 20. und 23. Mai bei den ersten Drive-In-Konzerten in der Stadt für Stimmung. Marc Pesch und Dustin Thissen organisieren sie.

Schützenfeste, Stadtfeste oder die Feiern zum Landesgartenschau-Jubiläum – alle Großveranstaltungen bis Ende August sind abgesagt oder verschoben. In den vergangenen Wochen hagelte es wegen der Corona-Pandemie Absagen. Nun aber gibt es – mit Abstand – doch Anlass zum Feiern. Die Veranstalter Marc Pesch und Dustin Thissen organisieren jetzt Drive-In-Konzerte mit Brings und Höhner auf dem RWE-Fremdfirmenparkplatz am Kraftwerk Frimmersdorf (vom 20. bis 23. Mai). Eine Premiere für Grevenbroich. Auch ein Musical und vielleicht eine Autodisco wird es geben. 300 Autos finden Platz.

„Vor zehn Tagen hatte uns die Band Brings gefragt, ob wir mit ihr eine Drive-In-Konzerte-Tour durchs Rheinland organisieren wollen“, berichtet Pesch. Und ob die beiden wollten: „Wir waren komplett beschäftigungslos, alles wurde abgesagt.“ Brings seien in der Corona-Krise die Erfinder der Drive-In-Konzerte, haben in den Autokinos in Köln und Düsseldorf gespielt. „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit“, so Pesch und Thissen. „Wir mussten innerhalb weniger Tage Open-Air-Areale finden, Sponsoren suchen und Genehmigungsanträge stellen. Wir haben noch nie so viel telefoniert.“

Die Band Brings hat Erfahrungen im Drive-In-Konzert (hier in Köln). Das Konzert in Grevenbroich ist schon ausverkauft. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Info Kartenverkauf für Höhner und Yakari Tickets Karten für das Drive In-Konzert mit den Höhner (23. Mai, 50 Euro je Auto) und für das Kindermusical Yakari (21. Mai, 49,95 Euro je Auto) sind im Ticketshop auf tickets.marcpesch.de erhältlich. Das Konzert mit Brings ist bereits ausverkauft. Versorgung Getränke, Popcorn und Süßigkeiten für die Konzerte und das Musical können in einem Snack-Paket vorab gebucht werden.

Seit Ende April steht fest, dass die Kölner am 31. Mai auf dem Dormagener Schützenplatz zwei – ausverkaufte – Konzerte vor Publikum in Autos geben wird. Auch Paveier (29. Mai) und Guildo Horn (2.Juni) geben sich dort ein Stelldichein, die Events werden ebenfalls von Pesch und Thissen organisiert. In Grevenbroich fiel die Entscheidung etwas später, dafür kommen Brings (“Superjeilezick“) schon früher in die Schlossstadt – am 20. Mai, 20.30 Uhr. „Bürgermeister Klaus Krützen hatte uns auf die Idee gebracht, den Platz bei RWE zu nutzen“, so Pesch. „Am Donnerstag gab es die Genehmigung zumindest mündlich, so dass wir in den Verkauf gehen konnten.“ Die Karten waren nach nur zehn Stunden weg.

Wer zu spät gekommen ist, kann sich aber andere Tickets sichern, der Langwadener kündigt rund um Christi Himmelfahrt ein großes Programm an. Am 23. Mai, 20.30 Uhr, kommen die Höhner (“Viva Colonia“) ans Kraftwerk. „Das wird das erste Drive-In-Konzert der Höhner.“ Der Kartenverkauf startet, wie Pesch ankündigt, am Dienstag um 18 Uhr. Christa Himmelfahrt, 21. Mai, gibt es ab 15 Uhr ein Event für Familien, für das noch Karten erhältlich sind: Das Musical „Yakari“ mit Abenteuern des Indianerjungen und seines Pferdes. „Ein Highlight für alle Familien, die momentan nichts unternehmen können“, sagt Pesch. Für den 22. Mai ist eine Autodisko geplant: „Das wäre die erste in Nordrhein-Westfalen.“ Natürlich sind die Konzerte anders als sonst: Die Zuschauer sitzen in ihren Autos. Die Höchstbesetzung laut Pesch: zwei Erwachsene oder bei Familien zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern.