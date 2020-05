Drive In-Konzerte in Frimmersdorf : Kölsche Fans feiern Brings in 360 Autos

Frimmersdorf Die Drive In-Konzerte sind gut angelaufen. Zum Auftakt mit Brings gab es ein kleines Malheur mit den Wasservorräten im Toilettenwagen. Den Abschluss gestalten die „Höhner“ am Samstag Abend.

Bunte Fahnen an der Landstraße sorgten dafür, dass die 360 Autos – mehr passten nicht auf die Wiese – ihr Ziel fanden. Es ging zwar erst um 20.30 Uhr los, aber das erste Fahrzeug fuhr bereits um 14.15 Uhr vor – es kam aus Ahrweiler. Nicht viel später waren Rebecca (32) und ihre Freundin Laura (33) aus Kelberg am Nürburgring vorgefahren. Auch sie hatten einen Platz in der ersten Reihe ziemlich genau gegenüber der Bühne ergattert. Klaus Handeck war nicht ganz so früh vor Ort, was ihn ärgerte: „Ich hätte auch lieber in der Mitte gestanden.“ Die gute Laune sollte darunter nicht leiden. Im Fanshop mit dem ungewöhnlich großen Angebot an Devotionalien hatte er sich ein Hütchen mit Karomuster gegönnt – beliebt waren auch Mund- und Nasenschutz und kurze Röcke, alles im bekannten Karo-Look. Ehefrau Sabine ist ebenfalls großer Brings-Fan: „Wir sind schon auf vielen Brings-Konzerten gewesen.“ „Ich muss sagen, die haben das richtig gut organisiert“, lobte Klaus Handeck.