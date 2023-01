Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz Drei Verletzte bei Unfall auf der A 46

Wie die Polizei mitteilt, war ein Pkw mit Krefelder Kennzeichen auf der Überholspur in Richtung Neuss unterwegs. Als sich der Verkehr staute, fuhr der nachfolgende Pkw mit Jülicher Kennzeichen auf das Auto vor ihm auf. Laut Polizei wurden drei Menschen in den Fahrzeugen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr Jüchen sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Ein Unfallwagen wurde mit Muskelkraft auf den Standstreifen geschoben. Die Fahrbahn wurde kurzzeitig gesperrt, danach wurde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Einsatzstelle vorbei geleitet.