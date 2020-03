Spontane Mini-Prozession in Grevenbroich : Geistliche gehen betend durch die Fußgängerzone

Grevenbroich Einige Menschen blieben erstaunt stehen und fotografierten, andere knieten sich hin, als am Sonntag Mittag Pfarrer Patrice Koffi, Kaplan Florian Ganslmeier und Diakon Manfred Jansen mit der Monstranz von der Kirche St. Peter und Paul zur Erftbrücke zogen.

Eine spontane Idee, wie Jansen sagte. „Wir haben in der Kirche erst für uns den Gottesdienst gefeiert, in gebührendem Abstand natürlich, und sind dann mit der Monstranz von der Kirche durch die Fußgängerzone zur Erftbrücke gezogen, um dort Gottes Segen in alle Himmelsrichtungen zu spenden“, berichtet der Diakon. Dabei hätten sie gebetet und gesungen. „Wir wollten den Menschen Mut machen und zeigen, dass Gott nicht nur in schönen Zeiten für sie da ist, sondern ihnen immer beisteht“, sagt Jansen.