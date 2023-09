Übung in Dormagen Feuerwehr absolvierte ein tierisches Training

„Karlotta hat das ganz prima mitgemacht“, freute sich Eselparkbetreiber Peter Norff vom Eselpark. Mit 29 Jahren behielt die Eseldame die nötige Ruhe und musste auch nicht sediert werden, was im Ernstfall notwendig ist, um den Tieren unnötigen Stress zu ersparen und auch das Verletzungsrisiko für die Einsatzkräfte zu minimieren“, erklärt Norff. „Wir haben viel über den Umgang mit Großtieren gelernt. Das war eine umfangreiche Übung“, resümierte Hauptbrandmeister Mathias Mausbach von der städtischen Feuerwehr. „Wir konnten für uns mitnehmen, dass wir bei einem Notfall mit einem Großtier auf jeden Fall Ruhe am Einsatzort bewahren müssen, um das Tier nicht zu stressen.“ Auch ein Tierarzt nahm an der Übung teil und gab der Truppe verschiedene Tipps im Umgang mit Großtieren. Glücklicherweise gibt es nicht viele Einsätze mit Kühen, Pferden oder Eseln. „Ich kann mich tatsächlich an keinen Fall in Dormagen erinnern“, so Mausbach. Allerdings: „„Diese Einsätze bedürfen aber trotz allem einen sehr hohen Übungsansatz für uns, um im Ernstfall richtig zu agieren.“