Fahrschulen können Termine vereinbaren Doch wieder Theorieprüfung in Grevenbroich

Das Thema Führerscheinprüfung hatte sogar die Politik beschäftigt: „Es kann nicht sein, dass in Grevenbroich mit 65.000 Einwohnern keine Theorie-Prüfung abgelegt werden kann“, kritisierte CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser. In einer Anfrage hatte die Union gefordert, dass die Verwaltung für eine Änderung mit dem TÜV Rheinland Kontakt aufnehmen solle. Aus dem Rathaus gibt es jetzt eine gute Nachricht: Fahrschulen können Sammelprüftermine vereinbaren, „so dass theoretische Fahrprüfungen auch weiterhin in der Stadt Grevenbroich abgelegt werden können“, informiert die Verwaltung den Rat.