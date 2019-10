Kirche in Grevenbroich : Pfarrer setzt Gesprächsreihe über „Glaube und Zweifel“ fort

Kirche und Religion bieten viele Diskussionsthemen, die Pfarrer Meik Schirpenbach gerne mit den Bürgern debattiert. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Meik Schirpenbach fürchtet sich nicht vor kritischen Fragen über seinen Glauben, er begrüßt sie sogar. Bieten sie ihm doch die Grundlage für seine Diskussionsreihe.

Offensichtlich versteht sich Pfarrer Meik Schirpenbach auch als Mittler zwischen der katholischen Kirche und der Gesellschaft und nicht nur als Vollstreckungsorgan einer päpstlichen Hierarchie. Die von ihm entwickelte Diskussionsreihe mit dem Titel „Glaube und Zweifel“ ist ein erfolgreiches Beispiel.

„Mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, vor allem mit denen, die ein kritisches Verhältnis zur Kirche haben“, war sein Ziel, als er das Format entwickelte. Nun geht das Konzept bereits in die vierte Runde. „Die Reihe wird gut angenommen“, freut sich der leitende Pfarrer über die „wirklich immer lebendigen Debatten“. Auch in der vierten Tranche sind es verschiedene Kirchen – Schirpenbach betreut die Seelsorgebereiche Vollrather Höhe, Elsbach/Erft, Niedererft und Rommerskirchen-Gilbach – die zum Austragungsort werden. Donnerstag, 24. Oktober, geht es dazu nach Rommerskirchen in die Gemeinde Hoeningen, Thema des Abends ist „Kirche als Problem“.

Für viele hat sich die Kirche in eine Institution verwandelt, dabei, so formuliert es Schirpenbach, „bilden wir, die Menschen vor Ort, Kirche“. Auch die Frage, ob sich Jesus diese aktuelle Auslegung von Kirche gewünscht und vorgestellt hat, soll debattiert werden. „Jesus war kein Hellseher und Geschichte ist eine Entwicklung, deren Rad sich nicht zurückdrehen lässt.“ Fehler gehören zum Mensch sein, „gerade der Fehler ist es, aus dem ich lerne und mich entwickle“, führt Schirpenbach einen Gedanken aus. „Mensch zu sein bedeutet, nicht vollkommen zu sein.“

Auch um Unterschiede in den Konfessionen sowie Vorurteile soll es gehen, zu denen anekdotenhaft gehört, nur die Katholiken hätten prachtvolle Kirchen. „Reisen Sie mal nach Sachsen in lutherische Gebiete“, empfiehlt der studierte Kunsthistoriker Schirpenbach. Die Frauenkirche in Dresden sei ein prachtvolles Gegenbeispiel für diese These.

Mit einem Impulsvortrag will Meik Schirpenbach auch bei der Veranstaltung Donnerstag, 21. November, mit den Besuchern ins Gespräch kommen. In Hülchrath geht es dann um das weite Feld der Vergebung. Grundsätzliche Themen sind dann die Frage nach der Sünde und ob es sie gibt sowie die Idee, ob Gott tatsächlich alles sieht. Auch hier führt Schirpenbach aus, Christ zu sein bedeute, nicht perfekt zu sein. „Mensch zu sein heißt, dass auch was schief läuft.“ Die grenznahen Erfahrungen mit richtig und falsch sind großer Fundus für die Debatte.