Neue Schnellbahnen für die Region : Diskussion um die Revier-S-Bahn

In Grevenbroich sollen künftig mehrere S-Bahn-Linien halten. Foto: Frank Kirschstein

Grevenbroich SPD-Politiker Daniel Rinkert pocht auf den Bau der Strecke nach Aachen und Jülich. Bei der DB gebe es eine Diskussion, ob der Betrieb wirtschaftlich sei. Wie es weitergehen soll.

„Auch diese Strecke ist wichtig, stärkt das S-Bahn-Drehkreuz. Aachen ist Hochschulstadt, Jülich Forschungsstandort“, betont Rinkert. Laut Information der Agentur Reuters stehen mehrere der Bahn-Projekte zum Ausgleich für den Kohle-Ausstieg in den Revieren auf der Kippe. Von 40 Vorhaben vor allem in Ostdeutschland könnten nur 25 verwirklicht werden, heiße es in einer Aufstellung des Verkehrsministeriums. Zwar finanziere der Bund die Schienenprojekte aus Strukturstärkungsgesetz-Mitteln von 40 Milliarden Euro. Den Betrieb müsste aber DB Netz finanzieren, und die sei verpflichtet, nur wirtschaftliche Vorhaben umzusetzen, heißt es bei der Agentur. Rinkert weist vor diesem Hintergrund darauf hin, „dass im Strukturstärkungsgesetz der Bedarf der Strecke durch den Strukturwandel festgestellt worden ist. Der Bundesverkehrsminister muss jetzt das Vereinbarte liefern“.