Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich : Dietmar Moll ist das neue Gesicht des Klinikums

Grevenbroich Als Direktor des Rheinland Klinikums Grevenbroich steht Dietmar Moll als Ansprechpartner für alle Patienten, Angehörige und Mitarbeiter zur Verfügung. Die neue Position bekleidet er seit Anfang Oktober.

Nach dem Abitur studierte der gebürtige Neusser in Düsseldorf an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und erlangte den besten Abschluss im Kreis. Zudem studierte er Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Dortmund. Berufsbegleitend besuchte Moll einen Universitätslehrgang zu „IT im Gesundheitswesen“. Seit 1998 ist er im St. Elisabeth-Krankenhaus tätig, 2017 wurde er Leiter der IT-Abteilung. „Ich kenne wahrscheinlich jeden Raum in diesem Haus“, erklärt Moll. Aber auch zu den Mitarbeitern habe er einen guten Draht. Mitunter sei das der Grund gewesen, wieso ihm die neue Stelle angeboten wurde, mutmaßt er. Der Wechsel kam ihm willkommen: Als IT-Leiter vermisste Moll den regelmäßigen Kontakt zu den Menschen – die Stelle des Direktor hingegen sei jetzt „genau das Richtige“ für ihn. Dass ihn die meisten im Krankenhaus bereits kennen, sieht Moll als Vorteil: Die Hemmschwelle zur Kontaktaufnahme werde so möglichst gering gehalten.