Bei Polizei in Grevenbroich Anzeige erstattet : Dienstfahrrad von Pfarrer Schirpenbach gestohlen

Grevenbroich Er ist für 21 katholische Kirchengemeinden in ganz Grevenbroich und Rommerskirchen zuständig, und seine Dienstfahrten legt leitender Pfarrer Meik Schirpenbach auf dem Fahrrad zurück. Rund 1200 Kilometer auf dem Fahrradsattel kommen dabei im Monat zusammen.

Doch sein Dienstrad ist nun verschwunden: In der Nacht von Freitag, 26. April, auf Samstag, 27. April, wurde der Fahrradschuppen im Hof des Pfarrhauses am Ostwall 22 gewaltsam aufgebrochen und das erst ein Jahre alte Rad gestohlen.

Bemerkt wurde die aufgebrochene Tür am Samstag gegen 9.30 Uhr. Der Täter schritt zur Tat, obwohl im Haus mehrere Menschen wohnen. Auf so dreiste Art und Weise sei er „in seinem Arbeitsalltag für die Menschen in Grevenbroich und Rommerskirchen noch nie lahmgelegt worden“, erklärte Meik Schirpenbach am Wochenende. Er hat bei der Polizei Anzeige erstattet und hofft nun, dass jemand das auffällige Rad nach dem Diebstahl gesehen hat.