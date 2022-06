Diebstahl in Grevenbroich : Seniorin in Grevenbroich bestohlen

Die Polizei rät gegen Taschendiebe zu besonderer Aufmerksamkeit. (Symbolfoto) Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Grevenbroich Unbekannte haben eine Seniorin in Grevenbroich um ihre Handtasche erleichtert. Der Diebstahl ist wohl am Montagmittag, 13. Juni, gegen etwa 14:00 Uhr in einem Eiscafé an der Kölner Straße passiert.

Die Dame gab an, als sie gerade aufbrechen wollte, habe sie ihre Handtasche nicht mehr auffinden können.

Das zuständige Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät dazu, immer die Hand- und Umhängetaschen verschlossen und nah am Körper zu halten. Sie sollten Ihre Taschen nicht über die Stuhllehne hängen oder in Kaufhäusern oder Restaurants unbeaufsichtigt lassen.

(NGZ)