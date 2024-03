Gourmettempel in Grevenbroich „Die Traube“ - Das Haus der zeitlosen Gastlichkeit

Immer wieder war die „Traube“ on Tour, so gastierte sie auch in den 1990er Jahren mehrmals im weltberühmten Raffles Hotel in Singapur. Doch die meisten Gäste kamen nach Grevenbroich, um sich in der „Traube“ von Elvira und Dieter L. Kaufmann verwöhnen zu lassen. Wer in den Gästebüchern blättert, der begibt sich auf eine Reise durch die Geschichte von Politik und Wirtschaft, Film und Fernsehen, Sport und Unterhaltung. Walter Scheel und Otto Graf Lambsdorff haben sich eingetragen, auch die NRW-Ministerpräsidenten Heinz Kühn, Johannes Rau und Wolfgang Clement. Showmaster Hans-Joachim Kuhlenkampf, Schauspieler Wolfgang Völz und das Kölner Urgestein Trude Herr, Formel 1-Legende Sterling Moss, die Fußball-Startrainer Hennes Weisweiler und Udo Lattek oder die Reiter Fritz Tiedemann, Rainer Klimke und Alwin Schockemöhle. Die prominenten Namen rufen bis heute Erinnerungen wach, doch sie sind nur die Spitze des Eisbergs.