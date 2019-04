Sonderwirtschaftszone Grevenbroich : Stadt soll Sonderwirtschaftszone werden

Grevenbroich Eine Fläche mit Sonderrechten soll Gewerbeansiedlungen im Strukturwandel erleichtern.

Sage und schreibe zwölf Gremien gibt es mittlerweile, die den Strukturwandel im Rheinischen Revier begleiten und gestalten wollen. Die Stadt Grevenbroich hat beispielsweise einen Sitz im Rheinischen Sixpack. Zwar ist über das Empfehlungspaket der Berliner „Kohlekommission“ von der Bundesregierung immer noch kein endgültiger Beschluss gefasst worden. Doch von dem „Kuchen“, der an Mitteln zur Strukturförderung schlussendlich „aufgetischt“ wird, wollen nun immer mehr ein Stück abbekommen: Das stellt auch Grevenbroichs Bürgermeister Klaus Krützen fest. Begehrlichkeiten gebe es inzwischen sogar aus Holland. Krützen fordert aber, dass nur die Anrainerkommunen des Tagebaus sowie die Kraftwerksstandorte in den Genuss der Strukturförderung kommen sollen. Diese Forderung hatten auch bereits die übrigen Bürgermeister der Kommunen im Rheinischen Revier in der vergangenen Woche in der Bürgermeisterkonferenz in Düren dargelegt.

Krützen schiebt nun noch einen Prüfauftrag an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) auf Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone (SWZ) im Rheinischen Revier nach. Er spricht in seiner Pressemitteilung zwar von einem „konkreten Vorschlag“ an die ZRR. Krützen schränkt im Redaktionsgespräch aber ein, es gebe noch keine inhaltlichen und konkreten räumlichen Vorstellungen zur Ausgestaltung einer solchen Sonderwirtschaftszone. Nur so viel: In einem definierten Bereich im Rheinischen Revier sollen Ansiedlungen schneller und unbürokratischer geplant werden können, um möglichst zügig neue Arbeitsplätze schaffen zu können. Die Einrichtung einer SWZ werde von der „Kohlekommission“ für das Rheinische Revier vorgeschlagen, erinnert Krützen und erläutert dazu: „Eine Sonderwirtschaftszone ist ein Teilgebiet eines Staates, in dem andere Steuer- und Wirtschaftsgesetze gelten, um zusätzliche Investitionen anzuwerben.“ Bund und Land prüften derzeit, ob sich Sonderwirtschaftszonen im Strukturwandel als befristete Maßnahme einrichten ließen. Krützen hofft auf Straffung von Verfahren bei Verwaltung und Justiz und sagt: „Wünschenswert wäre auch eine Vereinfachung der Rechtsprechung zu Verfahrensklagen für Entwicklungsprojekte oder zu Eigentums- und Besitzverhältnissen an Grundstücken.“ Er sähe auch einen flexiblerer Umgang mit Landesentwicklungsvorgaben ermöglicht. Allerdings spricht er sich gegen zusätzliche Windenergieanlagen und subventionierte Einzelunternehmen auf einer solchen Fläche aus. Vorrang sollten stattdessen laut Krützen solche gewerbliche Ansiedlungsflächen haben, die dem Strukturwandel auch tatsächlich dienen.